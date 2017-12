La grande Une [PHOTOS/VIDÉO] La super lune se donne en spectacle





Un phénomène que les scientifiques appellent "périgée-syzygie", qui signifie que la lune est un peu plus proche de la terre. Le satellite peut alors sembler jusqu’à 14% plus grand et jusqu'à 30% plus lumineux, selon la Nasa.



Alors qu'elle se situe habituellement à quelques 380 000 km de notre planète, selon



