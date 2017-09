[PHOTOS] Travaux périlleux sur le Cap Lahoussaye

Ils n’ont assurément pas le vertige. Les ouvriers du groupe GTOI Travaux Spéciaux effectuent depuis ce jeudi matin des travaux de réparation sur la falaise du Cap Lahoussaye.



Les 3 et 4 août derniers, des travaux de purges avaient été rendus nécessaires sur cette portion de la RN1A. Mais des blocs rocheux avaient endommagé deux poteaux solidement accrochés à la falaise. Et avec eux, c’est le filet qui n’était plus opérationnel en cas de chute de pierres.



La réparation est menée depuis ce matin 8H30, à mi-hauteur et à l’aide d’une grue. La route du bord de mer devait rouvrir vers 16H30. Une réouverture finalement repoussée à 17H15.