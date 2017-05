A la Une ..

[PHOTOS] Soprano au sommet de l'Everest au Petit Stade de l'Est

Soprano a enflammé la scène du Petit Stade de l'Est hier soir avec son "Everest Tour". Plus de 5000 personnes se sont pressés pour assister à son concert. Toute la salle a scintillé d'écrans de portables allumés comme de petits flocons de neige, et telle une tempête, Soprano a fait son entrée en chantant l'Everest. La magie s'est installée immédiatement, les spectateurs ont été comblés... "parce que tout est possible quand tu sais qui tu es"...

Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com