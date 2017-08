[PHOTOS] Muay-Thaï: Cédric Desruisseaux revient avec la ceinture mondiale de Hong-Kong

Le boxeur Cédric Desruisseaux est arrivé ce dimanche à la Réunion auréolé de gloire et ovationné par sa famille et un comité d'accueil composé d’amis et de fans, à l'aéroport Roland-Garros.



Le jeune boxeur est revenu avec la ceinture mondiale en muay-thaï dans la catégorie des moins de 67 kilos qu’il a décrochée à Hong Kong le 8 août dernier. Ses amis ainsi que de nombreux supporteurs, mais aussi des représentants de la ville de Sainte-Marie et de la CINOR l’ont accueilli au son d’un maloya endiablé. Le chanteur Jean-Pierre Boyer était aussi présent pour l'occasion.



"De la joie, beaucoup de joie. Du bonheur et de la fierté pour moi et pour les miens. Je reviens à La Réunion avec une ceinture mondiale élite fight night champion (EFN), exploit qu'ont réalisé seulement deux autres boxeurs à La Réunion dont Manu Payet" a réagi le sportif péi qui s'est préparé un mois avec Wilfrid Montagne en Thaïlande.



"Lors de tous ces combat j'ai dû fait appel à mon intelligence et garder mon sang froid, suivant en cela les consignes de mon homme de coin Laurent Tevaner qui m'a briefé lors de mes combats", a-t-il souligné.



Photos : Pierre Marchal - Anakaopress