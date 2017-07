A la Une ...

[PHOTOS] Le Port en mode freestyle

Ce dimanche s'est déroulé "L'Elite Workout Le Port", organisé en partenariat avec l'association Bek La Barre et la Mairie du Port, lors duquel s'est tenue la manche qualificative pour la coupe du monde de Street Workout Freestyle. Daniels Laizans, vainqueur des coupes du monde 2015 et 2016, invité en tant que jury, y a fait une démonstration.



Cette année, en support de la compétition de freestyle, s'est déroulé l'Elite BodyWeight Battle, une compétition poids de corps mixant épreuves de force et endurance avec qualification pour participer à la finale.

Zinfos974