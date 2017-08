[PHOTOS] La Cité des Arts accueille le concert de solidarité "Ensamb’ pour la paix"

Danyel Waro, Tiloun, Lindigo et Kiltir étaient à l’affiche hier soir au Fanal de la Cité des Arts pour la 4ème édition du concert Ensamb’ pour la paix organisé par l'association Cœur et Conscience.



Cette année l’association donnait le ton et appelait au rassemblement de toutes personnes souhaitant agir significativement pour la paix dans le monde ! Les artistes eux-mêmes très engagés ont répondu avec enthousiasme à cet appel et ont fait vibrer le public au rythme du maloya, dans un esprit de communion et de partage.



Une minute de silence a été respectée en hommage à toutes les victimes des attentats perpétrés dans le monde entier parce que nous ne devons pas laisser ni la peur ni la haine l’emporter face à la tolérance, la solidarité et la paix. "La paix est le terreau universel qui favorise l’émergence de toutes les valeurs humaines" explique Amédée, Président de Cœur et Conscience. Durant le concert, les artistes Danyel Waro, Tiloun, Lindigo et Kiltir se sont relayés pour partager leurs valeurs en musique, mais aussi au travers de leurs témoignages. Tous sont très investis dans des actions de solidarité et en faveur de la paix. Le public comme les artistes ont contribué à la réussite de cette soirée.



Tous les bénéfices du concert seront intégralement reversés pour soutenir les actions de l’association.