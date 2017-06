Ouverture des inscriptions au Transports scolaires du TCO (2017-2018)

De vous rendre à l’agence commerciale kar’ouest la plus proche de votre domicile ou de votre lieu de travail

Ou de télécharger puis d’imprimer le formulaire d’inscription aux transports scolaires qui vous concerne.

Rapporté au secrétariat de l’établissement fréquenté pour attester de l’exactitude des renseignements relatifs à la scolarité.

Attention : Fournir une attestation d’inscription pour les élèves fréquentant un lycée.

Attention : Fournir une attestation d’inscription pour les élèves fréquentant un lycée. Puis rapporté à l’agence commerciale kar’ouest de votre choix, muni des copies des justificatifs demandés.

La campagne d’inscription aux transports scolaires du TCO (2017-2018) est ouverte depuis le 6 juin, et ce jusqu’au 31 juillet 2017 au plus tard.Pour bénéficier d’une fiche d’inscription aux transports scolaires, il vous est possible :Une fois rempli, le formulaire doit être :