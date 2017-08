Mail Communiqué Ouverture des inscriptions Startup Weekend !





Ce sont en tout 125 participants, étudiants, chefs d’entreprise, demandeurs d’emploi, retraités, indépendants, qui seront de nouveau attendus. L'inscription, à 1 euro symbolique, s’effectue en ligne sur le site de l’Association Webcup >>



Deux types de participants seront présents le vendredi soir à partir de 17H00 : ceux qui ont une idée pour créer une entreprise innovante, et ceux qui souhaitent mettre à disposition leurs compétences pour concrétiser ces idées. C’est ainsi que se forment des équipes pluridisciplinaires autour des projets retenus par les participants eux-mêmes.



Durant tout le week-end, des "coachs" seront présents pour apporter aides et expertises au développement des projets. Le dimanche, chaque projet de startup est présenté devant un parterre de jurés prestigieux.



Dans le cadre des missions de l’Association Webcup, le Startupweekend permet de détecter les projets innovants et d’accélérer la création d’entreprises pour La Réunion, en permettant aux porteurs d’idées de bénéficier pendant 54h d’un écosystème propice. Un autre atout pour les participants, est la formation en accéléré sur la création d’entreprise grâce à la transmission de savoirs gratuite des coachs professionnels pendant tout le week-end.



Depuis la première édition, 7 entreprises se sont créées (et sans aucun doute d’autres encore), et plus de 40 projets continuent d’être travaillés par les participants.

Le Startupweekend permet en outre d’intégrer La Réunion dans un réseau mondial : En 2016, les événements de Startupweekend se sont déroulés dans plus de 1 000 villes à travers le monde.



Venez à la rencontre des participants, des coachs, et de tous ces projets innovants !



Pour sa 9ème édition, le Startupweekend Réunion sera accueilli pour la troisième fois par l'IUT (Institut Universitaire de Technologie) de Saint-Pierre les 8, 9 et 10 Septembre 2017. Le Startupweekend est organisé par l'Association Webcup, avec le soutien de prestigieux partenaires tels que Nexa, l'IUT de La Réunion, l'Académie des Savoirs, Osez Entreprendre, la Technopole de La Réunion, l'Université de La Réunion, ZEOP, le Cabinet Comptable Optimum, Innovons La Réunion avec la participation de l'Union Européenne, de la Région Réunion ainsi que le FEDER. Du vendredi soir au dimanche après-midi, nous invitons la presse à venir à la rencontre de l'écosystème propice à la création de startup mis en place à l'IUT de Saint Pierre. Contactez-nous à bureau@webcup.fr pour obtenir plus de renseignements.



