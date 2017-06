Ouverture ce lundi des inscriptions pour le second tour des élections législatives

La campagne du premier tour des élections législatives terminée, place dès ce lundi à la campagne pour le second. Les candidats qualifiés sont attendus dès cet après-midi à 14h à la préfecture à Saint-Denis.Les candidatures du second tour des élections législatives seront reçues à la préfecture au bureau des élection le lundi 12 juin 2017, de 14h à 16h et le mardi 13 juin 2017, de 8h à 12h et de 14h à 18h.Aucune déclaration de candidature par voie postale, par télécopie ou par messagerie électronique ne sera acceptée.Conformément à l’article R.28 du code électoral, l’ordre retenu par le tirage au sort du premier tour est conservé entre les candidats restant en présence au second tour.Pour tous renseignements relatifs à l’organisation de ce scrutin et pour toutes précisions sur les modalités de dépôt des candidatures, les candidats peuvent contacter le bureau des élections de la préfecture par voie électronique : elections@reunion.pref.gouv.fr