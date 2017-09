Ouragan Irma et la NRL!

Le cyclone Irma nous a rappelé combien nous sommes petits par rapport à la nature.

Comme disait Bob Dylan,"The Times They Are A-Changing".

Il faut repenser nos infrastructures pour réparer ce que l'homme a crée, le gaz à effet de serre.

Vu le réchauffement de la planète de deux degrés, les eaux du golfe du Mexique sont à 31 °.

Ce qui explique les cyclones qui se suivent dans le sillage d'Irma, Katia et José.

Tous les ans, plus nombreux et plus forts.. Je le prédis..

A la Réunion, la mer est à 28° en été, trop peu pour avoir un bébête cyclone style Irma, mais rappelez-vous Jenny en 1948 et Geralda en 1993( entre autres).

Et si la planète continuait son réchauffement , ce qui ne me laisse aucun doute, les eaux de l'océan indien, seront à 31° dans les prochaines années.

L'homme a créé un truc qui va le dépasser, mais il continue à construire .

Monsieur Didier Robert, n'avez-vous pas peur pour la NRL ?