Mail Communiqué Ouragan Irma : La Croix-Rouge française lance un appel aux dons L’ouragan Irma, d’une violence extrême, frappe tout particulièrement Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ce mercredi 6 septembre. Les dégâts sont importants. La Croix-Rouge française est mobilisée depuis plusieurs jours déjà et lance un appel aux dons.





Se déplaçant à une vitesse prodigieuse, l’ouragan s’accompagne de rafales de vent dépassant les 300 km/h, et provoque des vagues de plus de dix mètres de haut sur les côtes.



La Croix-Rouge française envoie des renforts



Le dispositif de réponse aux urgences et situations d’exception de la Croix-Rouge française a été déclenché dès la semaine dernière. La Plateforme d’Intervention Régionale Amériques Caraïbes (PIRAC) de la Croix-Rouge française, basée en Guadeloupe, est en première ligne. Créée en 2005, la PIRAC assure la coordination des opérations en lien avec les autorités locales et les délégations territoriales de la Croix-Rouge française. Elle fait le lien également avec la direction de l’urgence et des opérations au siège parisien de la Croix-Rouge française. Elle dispose de 3 entrepôts en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane avec des stocks humanitaires de première nécessité, de stations de potabilisation d’eau en urgence pré-positionnées et d’une trentaine d’équipes spécialisées en eau et logistique d’urgence sur les territoires français d’Amérique.



Deux cadres techniques nationaux opérationnels sont arrivés hier sur place. Ils seront rejoints dans les heures et les jours qui viennent par une quarantaine d’équipiers mobilisés en urgence.



Enfin, la Croix-Rouge française reste bien sûr en contact permanent avec la Fédération Internationale des sociétés Croix-Rouge et Croisant-Rouge pour participer et coordonner un éventuel déploiement international de l’aide.



La Croix-Rouge française lance un appel aux dons



Les météorologues ne prévoient aucune accalmie dans les jours qui viennent. La situation d’urgence risque donc de se prolonger, tout comme la mobilisation de la Croix-Rouge française. Afin de répondre à l’urgence et d’envisager l’important travail de reconstruction, la Croix-Rouge française lance un appel aux dons.



Les dons peuvent être effectués sur le web : www.croix-rouge.fr

