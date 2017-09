Ouragan Irma: Bilan provisoire de huit morts, St-Martin détruite à 95%

Irma est l’ouragan le plus puissant jamais enregistré dans l’Atlantique. Hier, il frappait les îles de Saint-Barthélemy (10.000 habitants) et Saint-Martin (78.000 habitants). Au moins huit morts sont à déplorer pour le moment à Saint-Martin mais ce bilan reste provisoire. Une personne aurait également perdu la vie sur la petite île de Barbuda (2000 habitants), au Nord de la Guadeloupe.



La situation est catastrophique pour Saint-Martin : selon le président du conseil territorial, 95% de l’île est détruite. L’hôpital de Saint-Martin serait également hors service, les malades devant donc être transportés vers Fort-de-France en Martinique. La caserne de pompiers a également été très endommagée.



Situation similaire pour la caserne à Saint-Barthélemy où elle est inondée et les véhicules hors-service.