Mail Société Où admirer les feux d'artifice du 14 juillet ? Cette année, la plupart des communes organisent des animations pour célébrer la Fête nationale. Et difficile d’envisager un 14 juillet sans feu d’artifice. Un spectacle en son et lumière que certaines communes mettent un point d’honneur à proposer à leurs administrés pour clôturer une journée où se mêlent solennité et festivités.

Saint-Pierre



Jeudi 13 juillet



16h30: Défilé des forces de l’ordre, des secours et associations sur le Front de mer.

18h00: Plateau artistique en présence de Gadiembé, Cafrine 974, Zarlor Nout Péi, Fanfare Racine.

22h00: Feu d’artifice sur le port de plaisance.



Etang-Salé



Vendredi 14 juillet



10h30: Dépôt de gerbes au Monument aux Morts.

19h30: Plateau artistique en compagne de Stéphanie Thazar et Ousanousava au stade du Centenaire.

21h00: Feu d’artifice.



Saint-Leu



Vendredi 14 juillet



17h: Dépôt de gerbes près du Monument aux morts, suivi du défilé avec les sapeurs-pompiers.

19h30: Feu d'artifice tiré depuis le port de Saint-Leu

20h00: Bal populaire sur le parvis de l'Hôtel de Ville.



Saint-Joseph



Fête "Bleu Blanc Rouge" du 12 au 15 juillet avec des animations commerciales et citoyennes en centre-ville.



Vendredi 14 juillet



16h00: dépôt de gerbes.

16h30: défilé citoyen et associatifs.

19h30: feu d’artifice.

20h00: Concerts de Thierry Gauliris, Tikok Vellaye et Frédéric Joron à la Caverne des Hirondelles.



Saint-Denis



Vendredi 14 juillet 2017 de 17h à 1h: Le Barachois en accès libre et gratuit

10h00: Le traditionnel défilé le long du Barachois.

17h00 - 19h30: Concerts au Square Labourdonnais avec Les Soulpacks, Laurent Roselli, Max Lauret, Nicole Dambreville, Ségael

18h30 - 19h45: Plateau Jeunes au Kiosque Jules Arlanda

20h30 - 22h00: Gérald DE PALMAS

20h00 - 20h30: Feu d'artifice. Spectacle pyrotechnique sur le thème du " Voyage Musicale" sur Le Barachois.

20h30 - 1h00: DJ Driss, Soldat Tatane, Colette, Mik’l, Pix’l…



Saint-Paul



Vendredi 14 juillet



10h à 17h: Bal de la 3ème jeunesse sur le parking de l'hôtel Laçay.

20h: Feu d'artifice au débarcadère.

21h: Bal populaire sur l’esplanade du débarcadère jusqu’ à minuit.



Entre-Deux



Jeudi 13 juillet



17h -18h: Démonstrations des sapeurs pompiers de l'Entre-Deux, de l'association Aïkido Mushindo Réunion et l'association La Primevère (club de 3ème âge)

18h45: Réception des autorités et les familles des anciens combattants en mairie.

19h00: Défilé de l'office de tourisme vers le Monument aux morts suivi de la levée des couleurs, des allocutions et du dépôt de gerbes.

En fin de cérémonie, le public assistera à un lâcher de ballons sur la place de La Liberté.



Saint-Benoît



Jeudi 13 juillet



6h30 - Défilé haut en couleurs des associations en centre-ville (départ école Odile Elie - arrivée Place de la Savane)

18h30 - Ousatilé (Place de la Savane)

19h30 - Manu Kdé (Place de la Savane)

20h30 - Feu d'artifice (Place de la Savane)



Petite-Ile



Vendredi 14 Juillet



10h30 : Cérémonie patriotique avec dépôt de gerbes au monument aux morts

11h00 : Grand défilé dans les rues de la ville avec la participation des associations de la commune.

20h00 : Bal populaire sous chapiteau dans la cour de l'école les "Alpinias" au Centre-Ville. Zinfos974 Lu 308 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Cinepalmes: Voir Spiderman ce mercredi et aider les enfants malades Les hommages à Hilaire Maillot