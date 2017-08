La sixième édition du festival Opus Pocus! Cette année retrouvez trois concerts gratuits au cœur de la Ville, et des artistes de renommée internationale à Maison Gran Kour. D’autres concerts gratuits (et une projection, gratuite elle aussi) sont programmés, à La Cerise, à la Chapelle Pointue et dans la Cocoteraie de l’Étang. Trois intervenants iront à la rencontre des enfants du Centre de loisirs de Tan Rouge, et deux master classes sont organisées au Centre de Saint-Paul du CRR.



Consultez le programme complet