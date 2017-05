Opérations de lutte contre la dengue à Crève-Cœur et Bois Rouge

Sortez tous vos encombrants pour la collecte du lundi 22 mai 2017

La saviez-vous?

Si vous avez encore des objets, du mobilier ou des équipements en bon état qui ne vous servent plus, vous pouvez :

● les déposer en Trokali (espace brocante gratuite au sein de la déchèterie de Plateau Caillou)

● ou faire un don à la recyclerie Récup’R (pour qu’ils viennent les récupérer chez vous, appelez le 0262 42 00 53).





Préparez-vous aux traitements anti-moustiques

INFOS PRATIQUES

Si vous présentez les symptômes suivants, consultez rapidement votre médecin traitant :

● Forte fièvre

● Maux de tête

● Douleurs articulaires et/ou musculaires

● Sensation de grande fatigue

Évitez la formation de gîtes larvaires. Profitez de ce week-end pour débarrasser votre maison et votre cour de tous les encombrants dont vous ne vous servez plus :● Veillez à ne pas mélanger vos déchets : les déchets d’équipements électriques et électroniques, les pneus, les gravats et les batteries ne sont pas à présenter à la collecte des encombrants.● Sortez vos encombrants la veille au soir du jour de collecte (dimanche 21 mai) ou avant 4h30 du matin lundi 22 mai.● Pour un quartier plus propre et agréable, merci de respecter les jours indiqués dans votre calendrier pour la présentation de vos déchets à la collecte.● En dehors des jours de collecte, vous pouvez vous rendre en déchèterie. Les plus proches se situent au Guillaume (chemin de La Glacière) et à l’ Étang (65 Bd Jacob de la Haye).Pour tout renseignement, contactez le Numéro Vert du TCO au 0 800 605 605 (appel gratuit depuis un poste fixe à La Réunion).Sur le quartier de Crève-Cœur, après les traitements opérés dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 mai, d’autres opérations de démoustication sont prévues dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 mai et dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 mai.>>> Programme des actions (dont opérations de démoustication sur Fleurimont et Crève-Cœur ) dans les mairies annexes et sur le site internet de la ville de Saint-Paul >>> Précautions à prendre en prévention et durant les opérations de démoustication