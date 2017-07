Mail Communiqué Opération interministérielle vacances 2017 : Protéger et informer les consommateurs





Sous l'autorité locale du préfet et pilotée par la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIECCTE) au plan local et par la DGCCRF au plan national, l'opération mobilise de nombreux services de l'État. La DIECCTE, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF), la direction régionale des douanes et des droits indirects (DRDDI), la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS), la direction de la mer sud océan Indien (DMSOI), la gendarmerie nationale, la police nationale, la brigade nature océan Indien et la réserve naturelle marine de La Réunion sont ainsi amenées à participer, soit de manière permanente, soit de manière ponctuelle, à des opérations conjointes et ciblées.



Trois priorités de contrôles ont été retenues au plan national et sont déclinées au plan local : l'hébergement de plein air et l'offre en ligne, les activités et produits liés au bien-être, à la détente et aux loisirs, les services de restauration dans les zones à forte densité touristique.

Au-delà de ces thématiques, la vigilance des services s'exercera sur l'information fidèle et loyale du consommateur-vacancier, sa sécurité et le bon fonctionnement concurrentiel des marchés.



La période des vacances présente un double enjeu : enjeu individuel pour le consommateur qui entend disposer des meilleurs produits et services compte tenu de son budget, et enjeu collectif pour l'économie et l'emploi touristique dans nos territoires.



L'OIV a pour objectif de répondre à ces enjeux sous la forme d'un dispositif mobilisant les compétences de chaque administration agissant de manière coordonnée pour assurer la bonne information du consommateur, la loyauté des transactions ainsi que la sécurité la plus rigoureuse des produits alimentaires ou non alimentaires et celle des prestations de service.

Protéger les consommateurs, c'est aussi les informer. Pour ce faire, le ministère de l'économie a élaboré des guides :



• le "Guide des vacances 2017" délivre des conseils pratiques et utiles aux consommateurs en vacances :

• le "Guide du voyageur" :



