Opération éco-citoyenne pour les marmailles de 1000 Sourires avec les 12 candidates de Miss Réunion

L'Association 1000 Sourires en partenariat avec CANAL+ Réunion et le concours du Comité Miss Réunion a emmené des enfants du quartier de Savannah à la découverte de la Réserve Marine. Pas de répit pour 1000 Sourires ! A peine de retour de l'opération « S'envoler vers le Rêve ... » où l’association a offert un voyage de rêve en Métropole à neuf petits saint-paulois, un nouveau groupe de VIM (Very Important Marmaille) a profité, samedi dernier d’une nouvelle action à caractère éducatif et citoyen à l’Ermitage les Bains.



Pour cette opération, c’est CANAL+ Réunion qui était à la manœuvre et qui, dans le cadre du développement de sa politique éco-responsable et éco-citoyenne, a décidé d’offrir aux enfants de 1000 Sourires une matinée de découverte pédagogique et ludique de la Réserve Marine.



Fidèle à son habitude, Ibrahim Ingar, président de l’Association 1000 Sourires, a réservé aux enfants une incroyable surprise. Pendant toute la matinée, ils étaient accompagnés des douze candidates à l’élection de Miss Réunion, ravies de partager un moment à leur côté. «Depuis la création de 1000 Sourires en juin 2006, le Comité Miss Réunion est partenaire de l’association. Et chaque année, Miss Réunion participe à nos actions et est notre marraine pendant la durée de son règne. C’est désormais une tradition» explique Ibrahim Ingar.