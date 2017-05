Opération coup de poing des planteurs dans le sud

13h45: Les barrages devant l'usine de Bois Rouge et du Gol sont levés. Tereos en réunion ce matin en préfecture a fait un pas en avant. Les négociations devraient reprendre ce jeudi. "Nous avons obtenu gain de cause sur nos deux revendications à savoir davantage de transparence et un prix de base renégocié", se réjouie Frédéric Vienne.



12h45: Les planteurs haussent une nouvelle fois le ton. Après le saccage d’une parcelle de canne expérimentale appartenant à Tereos ce matin, les planteurs de la FDSEA bloquent désormais l’entrée d’Albioma à l'ouest de l'usine du Gol. Un convoi de tracteurs qui a causé de nombreux embouteillages dans le secteur.



La FDSEA reste mobilisée face à Tereos. Le syndicat agricole a réalisé une opération coup de poing ce mardi à proximité de l’usine du Gol. En effet, des planteurs n’ont pas hésité à faucher des cannes sur des parcelles appartenant au géant sucrier.



"On se mobilise aujourd'hui pour pouvoir travailler et vivre de la canne, c’est notre but. Il faut que tous les planteurs comprennent ce que font les syndicats : cette mobilisation c’est pour augmenter le revenu de tous les planteurs", explique Frédéric Vienne, président de la FDSEA.



Le responsable syndical a par ailleurs ajouté qu'il n'y aura "pas de blocage de la circulation pour le moment" : "nous sommes de simples planteurs et de simples citoyens. Il n‘y a pas lieu de pénaliser les automobilistes. Nous nous focalisons sur notre principal interlocuteur, à savoir Tereos".



Prisca Bigot sur place