Opération anti-pousse au Chaudron ce dimanche

Les effectifs de police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé sur le département 19 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end, permettant de relever 9 délits :



- 03 conduites sous l'emprise d'un état alcoolique (taux entre 0,38 et 1,01 mg/l)

- 01 conduite en état d'ivresse (prélèvement sanguin)

- 04 défauts d'assurance

- 01 défaut de permis



68 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.



Au cours de ces différents contrôles, les forces de polices ont également procédé à la constatation de 47 autres infractions au code de la Route.



Opération anti-pousse au Chaudron



17 effectifs de la Compagnie Départementale d'Intervention des Unités Départementales sont notamment déployés sur la circonscription de Saint-Denis dans le cadre d'une opération anti-pousse sur le secteur du Chaudron (toujours en cours) qui a permis pour l'heure de constater 15 infractions (défauts de casques, assurance, pneus lisses, non port de gants et plaques non conformes, circulation sur trottoir).