Opération "adopte un arbre": Plus de 80% des plantes ont survécu à la saison sèche

Ce samedi, un panneau d'information sur l'opération Adopte un arbre - opération à l'initiative du collectif Zordi pour domin - a été posé au Cap Homard, en présence des marraines et parrains des 70 pié d’bois plantés dans ce cadre. L’occasion de faire le point sur cette opération, atour du petit déjeuner bio.



