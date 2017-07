Opération Route Bleue : 172 infractions relevées et 7 permis de conduire retirés

Jeudi après-midi puis dans la soirée, un vaste contrôle routier a été mené par les forces de l’ordre.Positionnées notamment à Cambaie, les forces de gendarmerie ont relevé 172 infractions en quelques heures. 7 permis de conduire ont été retirés.Les 184 gendarmes, répartis sur 67 postes de contrôle sur la totalité du réseau routier, ont également relevé 13 alcoolémies dont 7 délictuelles (taux supérieur à 0,80 g/l d'alcool dans le sang). Un conducteur a été controlé avec un taux de 0,86 g d'alcool pur par litre de sang.3 conduites sans permis de conduire; 18 dépassements de la vitesses; 33 usages de téléphone au volant; 19 non-ports de la ceinture et/ou dispositifs de retenue pour enfants; 1 non port du casque; 55 autres infractions génératrices d'accidents graves (franchissement lignes continues, non respect du stop ou feu rouge, non respect des priorités etc...) et 30 autres infractions diverses (équipements, règles administratives, bruit, émission de fumées, etc), ont été relevés.