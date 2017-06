C’est reparti pour le dernier des quatre dimanches d’élection en cette année 2017. Comme dimanche dernier, 906 bureaux de vote ouvrent leurs portes à La Réunion, de 8h à 18 heures, à l'occasion du second tour des élections législatives.Aucune circonscription n’a pu trouver son vainqueur lors du premier tour marqué par une abstention record. Qu’en sera-t-il aujourd’hui ? Première indication à midi avec le taux de participation à mi-journée, puis à 17H, avant le chiffre définitif du taux de participation en début de soirée.Pour voter, il faut présenter une pièce d'identité, être inscrit sur les listes électorales et jouir de ses droits civils et politiques.