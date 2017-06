On sait désormais dans quels groupes vont siéger nos nouveaux députés

Il n'y a (presque) pas eu de surprise aujourd'hui, à l'annonce des différents groupes dans lesquels vont siéger nos députés à l'Assemblée nationale.



Huguette Bello va siéger, au cours des 5 prochaines années, avec la Gauche démocrate et républicaine, un groupe qui comprend les députés du PCF ainsi que quelques élus d'outre-mer.



Ericka Bareigts de son côté fera partie de La Nouvelle Gauche, le nouveau nom du Parti socialiste. La seule interrogation qui persiste concernant l'ancienne ministre des Outre-mer est de savoir si elle va braver ou non l'interdiction lancée par son parti de voter la confiance au gouvernement d'Edouard Philippe.



Nathalie Bassire, Nadia Ramassamy et David Lorion eux, siègeront avec Les Républicains. Pas question pour eux de se laisser tenter par les sirènes des Constructifs et de voter la confiance.



Comme nous vous l'avions annoncé, Jean-Hugues Ratenon a rejoint le groupe des La France insoumise de Jean-Luc Mélanchon.



Enfin, Thierry Robert siègera à nouveau avec le Modem de François Bayrou. On aurait pu s'attendre à ce qu'il rejoigne le groupe La République en Marche, mais ça n'a pas été le cas. A moins que ce dernier n'ait pas voulu de lui, comme la rumeur le prétend. Une information malheureusement invérifiable...