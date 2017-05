Mail Courrier des lecteurs On est communiste ou on ne l'est pas !

Depuis la décision du Comité Central du PCR de ne pas présenter de candidat dans la 2ème circonscription, j'ai reçu de nombreuses marques de sympathie mais également de nombreuses interrogations auxquelles je souhaite répondre le plus clairement ici.



Oui, les camarades des sections communistes de Saint-Paul, de Le Port et certains camarades de La Possession ont proposé que je conduise une candidature communiste. Je leur transmets ici mon infiniment reconnaissance pour la confiance qu'ils m'ont ainsi exprimé.



Oui, les préparatifs allaient bon train : promesses de dons suffisant pour se passer de prêt bancaire ; mandataire financier identique que ma participation à l'élection départementale ; binôme communiste possible à La Possession (la fille d'un camarade qui ne s'est jamais détourné du Parti) ou Le Port (une jeune militante de la section) ; binôme "d'union de la gauche" possible également avec des mouvements politiques qui avaient participé aux grandes victoires de 2008 !



Oui, le Secrétariat du PCR, à l'analyse de nos potentiels électoraux (comptes tenus des résultats aux présidentielles, de nos forces militantes objectives, des alliances possibles, et des souhaits parfois contradictoires des sections...) a proposé au Comité Central, qui l'a accepté, de se mobiliser totalement pour assurer le meilleur résultat à nos 3 candidats et 2 ou 3 soutiens, le cas échéant.



Que doit faire un communiste réunionnais dans ces conditions ?



Maintenir sa candidature et créer un parti pour affronter le PCR, comme certaine en 2012 ? Non.



Envoyer un courrier au Secrétariat et annoncer se mettre en retrait du parti jusqu'à la fin de la campagne pour espérer s'opposer impunément au parti, comme certains en 2015 ? Non.



Ne pas attendre que le Comité Central se prononce et prendre position unilatéralement et publiquement, comme d'autres en 2015 également ? Non.



En agissant ainsi, je ne serai pas un communiste et je m'exclurai tout seul du PCR. Quels que soient ma passion et mon combat, je n'ai qu'une seule référence : les décisions collectives de l'instance dirigeante du PCR entre deux congrès, le Comité Central du parti auquel j'affirme appartenir.



Voilà pourquoi, sans aucun état d'âme, j'obéirai aux consignes PCR, comme tous les communistes de La Possession, du Port et de Saint-Paul le feront également, en ne se présentant pas et en ne soutenant aucune candidature sur la 2ème circonscription.



