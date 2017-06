On dit merci qui ?

Un petit malin a glissé un bulletin dans un bureau de vote du Tampon, sur lequel il avait pris soin d'écrire Jacquie et Michel, du nom de la célèbre boite de production de films porno...



Et tant qu'à faire, pour que son message soit bien complet, il y a collé une feuille de zamal toute fraiche...



Faut-il en déduire que nous avons affaire à un amateur de films porno et de substances illicites?



Ou qu'il souhaite que la députée nouvellement élue milite en faveur d'une dépénalisation du cannabis ?



Son bulletin a été considéré comme nul, mais a bien fait rire les personnes présentes...