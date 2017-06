"On a sali" la mémoire de Sudel Fuma

Sudel Fuma a travaillé toute sa vie pour valoriser l’histoire de la réunion avec les thématiques fortes de l’esclavage et de l’engagisme, mais bien plus encore.



De son côté, Christiane Taubira a fait condamner l’esclavage comme crime contre l’humanité,



Bravo Madame Taubira !



Si on part du principe qu’une condamnation vaut une réparation, la logique voudrait que dans un pays sinistré par le manque de travail qu’un poste universitaire aussi important soit accordé à un Réunionnais.



Hélas, En 2017, à la Réunion, on revient aux années sombres de son histoire, celle de la colonisation qui n’a jamais cessé d’ailleurs et pour preuve elle bouillonne dans les sphères étatiques de l’université Réunionnaise déjà mal classée sur le plan de la réussite.



Embaucher non local revient à annuler le travail de ces deux protagonistes (Sudel Fuma et Christiane Taubira) au profit de l’embauche de la Nantaise.



On applique même, je dirais, la maxime de Nadine Morano, celle d’une France étant un pays de souche blanche.



Nasion Rénioné ne peut pas accepter cela car nous sommes pour une préférence régionale.

Pour nous, préférence régionale =Réunionnaise et le Réunionnais sait se reconnaître.

Le combat de Nasion Rénioné c’est de rendre visible le réunionnais car nous sommes des zèbres sans rayure.



Le bon sens doit prévaloir sur le copinage. La Nantaise a pris 10 ans pour réaliser sa thèse. A la Réunion, des jeunes universitaires produisent des thèses en deux ans maximum. Cherchez l’erreur !



La Réunion est sinistrée car les emplois ne sont pas pour les réunionnais. L’université de Saint Denis de la Réunion est Marocaine, Algérienne, pied noirs et les Réunionnais sont dominés.



Pourquoi la Nantaise s’intéresse t’elle à sauter dans la barque qui prend l’eau par le fond.

La sur-rémunération ?



Le bon sens voudrait qu’au regard bienveillant de ceux qui arrivent de Maitropole, qu’un désistement s’opère au titre de la célèbre maxime, liberté, égalité mais surtout la fraternité.

La fraternité c’est de comprendre le désastre humain que connaît le Réunionnais dans son pays et de lui laisser sa chance de travailler ici.



On a entendu de grands termes techniques hier mais quand on est sinistré on ne peut plus parler de techniques, de localisme pouvant pousser certains à dire que nous sommes racistes.



La France a bien effectué son travail depuis l’époque des commandeurs qui frappaient les esclaves pour protéger l’intérêt des maîtres, car la défense Nantaise au tribunal est belle et bien Réunionnaise. Le colonisé qui défend le maître .



Nous n’acceptons pas çà !