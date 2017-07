Olivier Serva élu président de la délégation Outre-mer face à Bareigts et Thierry Robert

Olivier Sevra, député de la Guadeloupe, a été élu président de la délégation Outre-mer de l'Assemblée nationale, face à Ericka Bareigts et Thierry Robert, qu'il décrit comme "des députés de valeur et d’expérience".



Suite au second tour de l’élection qui l'a opposé à l’ancienne ministre, et qu'il a remporté (avec 18 voix contre 15 et 2 votes nuls), le nouveau président indique vouloir faire vivre cette délégation "dans un esprit de rassemblement de l’ensemble des élus membres". Cette délégation est la solution de substitution de la constitution d’un groupe Outre-Mer à l’Assemblée Nationale, concept qui n'avait pas about i.



Alors que la réunion constitutive de la délégation aux outre-mer de l’Assemblée nationale a également été l’occasion de désigner les membres du bureau de cette instance, la délégation aux outre-mer "se félicite du fait que l’ensemble des bassins géographiques aient pu obtenir aussi bien des vice-présidences que des secrétariats".



Olivier Sevra indique en outre qu'il entend "travailler dans un esprit trans-partisan, respectueux de l’équilibre des territoires et des statuts".



Il indique vouloir faire de la délégation aux outre-mer de l’Assemblée nationale "un espace d’expression, de partage et de construction de solutions concrètes pour répondre aux enjeux qui se posent dans les territoires ultramarins" et estime que "cette revitalisation de la délégation aux outre-mer passe par de nouveaux moyens".



Le président de la délégation a par ailleurs fait savoir que ces moyens supplémentaires avaient d’ores et déjà été évoqués avec le président de l’Assemblée nationale, François de Rugy, et le président du groupe En marche, Richard Ferrand.