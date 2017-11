Olivier Rivière, nouveau président du Parti Radical

Le maire et conseiller régional de Saint-Philippe, Olivier Rivière, a été élu président de la fédération de La Réunion du Parti Radical (PR974) lors de son assemblée générale hier.



Le bureau départemental a aussi été désigné et est composé de :

- Vice-présidentes: Sophie Collet, Vanessa Fontaine, Clarita Turpin et Marlène Calogine;

-Vice-Présidents : Rémy Massain, Louis Bertrand Grondin, Guillaume Elisabeth et Guillaume Bénard;

- Secrétaire Général : Vincent Défaud, assisté d'un secrétaire général adjoint : Yoni Posé;

- Trésorier : Claude-François Payet, assisté d'un trésorière adjointe : Catherine Galtier;

- autre membre : Gladys Savigny



"Le bureau départemental du PR974 préfigure, avant l'heure, la réunification de la famille radicale, prévue lors du congrès de réunification Parti Radical / Parti Radical de Gauche le 09 décembre prochain à Paris. En effet, le bureau du PR974 comprend dans ses rangs des personnalités issues de l'UDI (Olivier Rivière et Guillaume Élisabeth), du PRG (Rémy Massain), de la Gauche Moderne (l'adjoint au maire de conseiller régional Saint-Louis Louis Bertrand Grondin), de la mouvance écologiste (Vincent Défaud) ou encore de la société civile (Gladys Savigny), explique le parti. L'objectif du nouveau président du PR974 est de développer un mouvement moderne et ouvert à tous les progressistes, fidèle aux valeurs du radicalisme et qui réponde aux réalités réunionnaises".