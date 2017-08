Oeufs contaminés au fipronil : "Un lot de 48 000 œufs a pu être acheté par les consommateurs"

Invité ce vendredi 11 août 2017 dans la matinale de RMC, le ministre de l’Agriculture, Stéphane Travert, est revenu sur le scandale des oeufs contaminés par le fipronil.Il a reconnu qu’un lot de "48 000" oeufs a été contaminé par cet insecticide et "a pu être acheté par les consommateurs". Il s'agit du lot 0NL43651-01.Le fipronil, dont l’usage sur les animaux à la consommation est pourtant interdit, est considéré comme "modérément toxique" pour l'homme, par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Néanmoins, il peut être très nocif pour les reins, le foie et la thyroïde s’il est absorbé en grande quantité.Dans un communiqué publié le 7 août sur son site internet , le ministère de l’Agriculture a indiqué que "les autorités belges ont informé la Commission européenne via le Réseau d'alerte européen (RASFF) que des taux élevés de fipronil avaient été mis en évidence dans des œufs et des viandes de volailles (conventionnels et bio)."