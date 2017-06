Odhiraton : Saint-Paul accueille l’événement "Danses en ville"

Dans le cadre de l’Odhiraton, la ville de Saint-Paul accueille ce samedi 1er Juillet la manifestation "Danses en Ville" sur la place de Débarcadère de 17h à 20h.



Événement réunionnais, initié par Philancia, Odhiraton soutient la recherche contre les maladies ODHIR (Obésité, diabète, hypertension, insuffisance rénale chronique) à travers une semaine de mobilisation sur toute l’île. Cette manifestation a pour objectifs d’une part de sensibiliser la population aux problèmes des ODHIR et d’autre part de lever des fonds pour faire progresser la recherche contre ces maladies qui concernent au moins un Réunionnais sur cinq.



Cette prévalence, quatre fois plus élevée qu’en métropole, s’explique entre autres par des facteurs génétiques et environnementaux. Le Pôle de recherche Odhir, ouvert en 2016 par l’Aurar, en collaboration avec l’Inserm et le CNRS de Lille, mène des études pour mieux comprendre l’origine et les spécificités de ces pathologies. Des maladies au départ silencieuses, mais dont les complications peuvent s’avérer invalidantes ou handicapantes.



"Danses en ville" compte parmi les principaux temps fort de cet événement. Le 1er juillet prochain, il y aura donc de l’ambiance sur la place du débarcadère! Place à la danse avec les associations Kor&Grafic, gymnastique volontaire de Plateau Caillou ou encore Kiz 974. Les pas de country, kizomba, salsa, hip-hop ou encore afro-jazz animeront le front de mer de Saint-Paul du côté de la promenade des Canons.





Où et comment donner en faveur de l’Odhiration



Par téléphone*, au 0262 406 402, du lundi 26 juin au samedi 1er juillet*



En ligne*, sur le site www.odhirathon.com



Dans les points de collecte : 15 magasins E.Leclerc, 30 stations-service Tamoil, 8 magasins Go Sport et Gémo, 8 agences de la Prudence créole, les agences de la Bred, 150 pharmacies, à la Cité des Arts le soir du concert, sur les 3 sites de Danses en ville.



En achetant le T-shirt Odhirathon à 15 euros le soir du concert et sur les sites de Danses en ville.



En participant au Concert à la Cité des Arts : prix de soutien 25 euros.



*pour les particuliers comme les entreprises, les dons en faveur de Philancia peuvent donner lieu à des réductions d’impôt.





Toutes les informations et actualités à retrouver sur le site internet www.odhirathon.com , sur Facebook (page @tousconcernésodhir) et Twitter (@odhirathon_974)