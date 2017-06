Odhirathon : Opération Danses en ville ce samedi

Une dizaine d'associations participent à l'opération Danses en ville, ce samedi 1er juillet 2017, dans le cadre de l'ODHIRATHON :- à Saint-Denis au Jardins du Barachois- au Port, face à la piscine- à Saint-Paul, place du débarcadère.Au programme : salsa, kizomba, country, hip-hop, danses en ligne... plusieurs initiations gratuites seront proposées au public, entre 17 et 22h.L'occasion de sensibiliser les participants dans une ambiance ludique, et contribuer à la collecte de dons en faveur de la recherche contre les maladies Odhir.Hier, les associations du Port et de Saint-Paul se sont vues remettre le T-shirt Odhirathon qui sera porté par les professeurs de danse sur scène. Venez les rejoindre nombreux.----Par téléphone*, au 0262 406 402, du lundi 26 juin au samedi 1er juillet*En ligne*, sur le site www.odhirathon.com Dans les points de collecte : 15 magasins E.Leclerc, 30 stations-service Tamoil, 8 magasins Go Sport et Gémo, 8 agences de la Prudence créole, les agences de la Bred, 150 pharmacies, à la Cité des Arts le soir du concert, sur les 3 sites de Danses en ville.En achetant le T-shirt Odhirathon à 15 euros le soir du concert et sur les sites de Danses en ville.En participant au Concert à la Cité des Arts