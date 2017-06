Mail A la Une ... Octroi de mer: Anaïs Patel veut supprimer cet "impôt colonial"

Anaïs Patel a présenté ce mercredi son programme pour les législatives, "un programme national défendu par Emmanuel Macron adapté au local". Investie dans la 4e circonscription par le mouvement, la candidate La République En Marche souhaite dans un premier temps changer le regard que porte Paris sur les Outre-mer. "Des Français sous tutelle, loin de tout" alors que dans un même temps "personne ne se définit comme ultramarin", observe Anaïs Patel. L'ancienne attachée parlementaire de Jean-Jacques Vlody, espère donc opérer ce "changement de conception" en renommant le ministère des Outre-mer en "ministère des Français des Océans". La suppression de l’alinéa 5 de l’article 73, "prévu dans le programme d’Emmanuel Macron" devrait également permettre ce changement, indique la candidate. "La révision constitutionnelle préalable à sa suppression a déjà été négociée", assure-t-elle.



Chef d’entreprise basée à Saint-Pierre, la candidate veut agir sur le levier économique et relancer l’emploi, notamment des plus jeunes. "Il y a eu trop de contrats aidés qui ont conduit à des dérives et au clientélisme". Anaïs Patel souhaite donc implanter une zone franche globale mais aussi redonner l’énergie à la filière pêche ou encore supprimer l’octroi de mer, "cet impôt colonial", lance-t-elle. "Il faut mettre les choses à plat et le supprimer sur certains produits qui impactent la vie des Réunionnais". Exemple la voiture. "Tant qu’il n’y a pas un réseau de transport en commun fiable, je propose de supprimer l’octroi de mer sur les véhicules".



La candidate a ainsi égrené un certain nombre de propositions à quelques jours du premier tour. La dernière serait peut-être un volet organisation des élections qu’elle souhaite porter. Pour couvrir la circonscription, Anaïs Patel doit trouver 300 assesseurs,"nous sommes obligés de transmettre un listing d’assesseurs 48 heures à l’avance en mairie et c’est cette transmission de liste qui pose problème puisque sujet au moyen de pression".

