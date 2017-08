Ocean Infinity, l'entreprise américaine qui veut reprendre les recherches du vol MH370

Depuis mars 2014, le sort du vol MH370 de la Malaysia Airlines reste un mystère. Pour relancer des recherches, suspendues en janvier, la société Ocean Infinity propose un financement.



"Les termes de l’offre sont confidentielles, mais je peux confirmer qu'Ocean Infinity a proposé de prendre le risque économique de nouvelles recherches", a expliqué le porte-parole de la compagnie, Mark Antelme, à l’Associated Press. Mais pendant ce temps, le gouvernement malaisien n'a pas encore accepté l'offre proposée.



La question qui se pose : qu'est ce qu'Ocean Infinity a vraiment à y gagner dans ces recherches ?



Dans un communiqué de presse, Voice370, l’association des familles des 239 personnes à bord de l’avion accidenté, a appelé le gouvernement malaisien à accepter l’offre de l'entreprise américaine "dans les plus brefs délais". Et si les termes de l’offre restent confidentiels, l’association a suggéré que l’entreprise "aimerait recevoir une récompense si et seulement si elle trouve des débris".



L'offre est risquée.



En bref, Ocean Infinity prend le risque de financer de nouvelles recherches, mais attend effectivement une récompense plutôt justeuse. Même si le pari est risqué, cette entreprise reste a l'air sûr d'elle. Elle, qui se définit comme "explorateur océanique", informe sur son site Internet avoir "la flotte autonome la plus avancée au monde".



La compagnie met à disposition ses véhicules, pas seulemnt pour rechercher des avions mystérieusement disparus, mais pour sillonner "des zones inexplorées et recenser des fonds marins". Donc forcément, le fait de résoudre le mystère de MH370, pourrait augmenter le carnet de commandes d'Ocean Infinity.



Déposée en avril dernier, la demande d'autorisation de l'entreprise américaine n'a toujours pas reçu de réponse du gouvernement malaisien.