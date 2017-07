Observatoire du Piton de la Fournaise: "la vigilance reste de mise"

"Le magma étant présent et stocké à faible profondeur et le milieu étant déjà extrêmement endommagé, une nouvelle recharge du réservoir pourrait déclencher rapidement sa rupture et un départ de magma vers la surface comme l’ont montré les dernières crises éruptives de 2016-2017". Le dernier bulletin mensuel de l’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise laisse espérer une nouvelle éruption du volcan cette année.



"La vigilance reste de mise", notent les scientifiques. Le 17 mai dernier, une recharge "conséquente" se produisait dans le réservoir superficiel soit à 2 km de profondeur.



Au mois de juin, l’OVPF a également enregistré 176 séismes volcano-tectoniques superficiels (0 à 2 km de profondeur) sous les cratères sommitaux; 9 séismes profonds (> à 2 km de profondeur); 187 effondrements (dans le Cratère Dolomieu et au niveau des remparts de l’Enclos Fouqué); 28 séismes locaux (sous l’île, côté Piton des Neiges); et aucun séisme dans la zone océan Indien.



"Suite à une phase de ré-augmentation de la sismicité volcano-tectonique superficielle sous les cratères sommitaux début Juin, la sismicité a progressivement diminué au cours du mois pour atteindre une moyenne de moins d’un événement par jour".