ONF Réunion : Remise de médailles pour 13 agents

L'ONF Réunion a été honoré, par l'intermédiaire de quinze collègues qui ont obtenu cette année la médaille d'Honneur Agricole (12) et la médaille du Mérite Agricole (3 fonctionnaires désignés mais seule Mme Nadia Mauquié présente ce jour a été décorée).



La médaille d’honneur agricole est une décoration française, qui est destinée à récompenser l'ancienneté des services effectués par toute personne salariée du secteur agricole ou des industries s'y rattachant, et tirant de cette occupation l'essentiel de ses ressources.



L'ordre du mérite est "destiné à récompenser les femmes et les hommes ayant rendu des services marquants à l'agriculture". L’ordre comprend trois grades (chevalier, officier et commandeur).



Les médaillés sont :

Médaille agricole : COLLET André, DIJOUX Joseph François, DIJOUX Louis Franco, DOMEN Johny, EMMA Jean-Yves, IVA Roger, KAISSE Fabrice, LARAVINE Daniel, PLANTE Yves Théophane, RIVIERE Jean Charles, ROBERT Jean-Bernard, SAVIGNY Yoland



Les trois fonctionnaires chevaliers du mérite agricole sont : POURON Jean-Pierre, MAUQUIE Nadia et HOFF Martial