Mail Courrier des lecteurs Nul n'est prophète en son pays

"Le Journal de l'île du jeudi 25 mai dernier par sa comparaison des bilans des différents députés réunionnais a clairement pu différencier celles et ceux qui se sont vraiment investi à la cause de notre territoire et ceux qui sont parti « bat carré » pendant 5 ans.



Selon ce comparatif local, la députée de la 6eme circonscription est celle qui possède la plus grande activité et la plus grande présence en commission travail loin des caméras de l’hémicycle. Si on se concentre sur le nombre de rapport et d’intervention dans ces mêmes commissions, cet investissement dans la tâche qui lui a été confié par les électeurs de La Réunion lui a permis ainsi d’arriver en 2nd place sur les 7 députés locaux, avec un écart de 122 interventions sur le 3ème du classement local.



Néanmoins certaines mauvaises langues continuent de miner le travail et le bilan de Madame Orphée avec comme seul argument de certains "experts politiques" une subjectivité qui penche clairement à droite.



Pour élever le débat et le sortir du contexte local, nous pouvons citer le classement des Députés par l’agence Rumeur Publique qui évalue la capacité de ces derniers à faire vraiment entendre leurs positions.



Contrairement au classement des députés publié sur le site nosdeputes.fr par l’association Regards citoyens, qui jauge l’assiduité des parlementaires, ce baromètre s’est plutôt attaché à mesurer leur capacité à faire entendre leur position, aussi bien à l’Assemblée nationale que dans la presse ou sur les réseaux sociaux.



L’étude a donc choisi de mesurer l’influence des élus en fonction des seuls indicateurs permettant d’évaluer directement la capacité du Député à convaincre ses collègues d’adopter ses propres positions ou de le désigner comme leur porte-parole sur un sujet donné : le nombre d’amendements du députés adoptés et le nombre de rapports signés.



Le résultat fait apparaître trois profils distincts - les « piliers du Parlement », les « stars des médias » et les « as du clavier ». Les piliers du Parlement où Monique orphée première députée ultramarine se classe 56eme sur 577 sont ceux qui contribuent le plus efficacement au travail parlementaire, en faisant par exemple adopter des amendements, mais ils sont peu connus du grand public.



On voit ici que, celle qui a reçu l’investiture de la république en marche est loin d’être celle que certains veulent.



L’investiture de la République en marche ne se prend pas elle s’obtient. S’il était aussi facile de l’avoir, nous aurions vu moins de remue-ménage du coté de de la 4eme et 7eme circonscription. Dans un climat de « dégagisme » initié par le président Macron, pourquoi ne voyons-nous pas une reconnaissance du travail fourni par la députée de la 6eme circonscription, qui reste l’une des rares à ne pas avoir de casseroles judiciaires." Thierry Hoarau Lu 147 fois



