Noyades à Grand Bois: Condamné, le directeur du club de plongée fait appel

Le 6 juillet dernier, le directeur du club Plongée Austral, basé à Saint-Pierre, a été condamné par le tribunal correctionnel pour homicide involontaire. Une condamnation faisant suite à une sortie de plongée nocturne qui a coûté la vie à deux femmes , en juin 2014.Alors qu'il a écopé d'un an de prison avec sursis, de deux ans d’interdiction d’exercer, et d'important dommages et intérêts, le directeur a décidé de faire appel, indique le JIR.Pour l'accusation, la responsabilité du directeur est mise en cause en ce qu'il avait organisée une sortie plongée dans de mauvaises conditions météorologiques, tandis que pour la défense, il s’agissait d’une sortie entre plongeurs autonomes, souligne le journal.