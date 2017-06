Mail La grande Une Nouvelle vidéo du Maeva 4 et de la puissance des vagues Cette vidéo a été prise dimanche 25 juin 2017 du côté de la plage des Brisants. On y voit le bateau Maeva 4 pris dans le tumulte des vagues. Les premiers secouristes et gendarmes prêtent main-forte aux MNS qui ramènent les rescapés un à un. Une vague plus forte que les autres viendra surprendre les badauds, ainsi que le véhicule de secours et d'assistance aux victimes, présents le long de la digue devant la base nautique.



