Nouvelle route du littoral (La Réunion): Infos de dernière minute !

A l’heure où nous mettions en page notre journal, le Parquet National et Financier de PARIS (P.N.F) a lancé une nouvelle série d’auditions et de garde à vue relatives à l’attribution du marché MT5/2 de la Nouvelle route du Littoral (NRL) en octobre 2013 pour un montant avoisinant les 437 M€.

Le montant total de la NRL est actuellement de 1.6 MD€.



Ce mercredi 21 juin 2017, les auditions prévues dans le cadre de l'enquête préliminaire menée pour favoritisme, corruption et trafic d'influence sur les marchés de la NRL se poursuivent. Elles ont commencé peu après 9h00.



Ce mardi, quatre personnes, dont le conseiller régional Dominique FOURNEL, ont été placées en garde à vue. Le député-maire de Saint-Leu a également été entendu à titre de témoin. Les enquêteurs du parquet national financier de PARIS sont arrivés ce lundi, vers 10 heures, à la caserne Vérines sur Saint-Denis.



Ceci fait suite à l’attribution d’une des principales tranches (citée ci-dessus) du chantier attribué par le Conseil Régional aux groupements VINCI / BOUYGUES avec les entreprises

de la place GTOI / SBTPC.



Les principaux ténors du groupe COLAS /BOUYGUES étant maintenant hors département, le Directeur d’un des groupements de VINCI de la société SBTPC (Roger Georges) a

été mis en garde à vue pour le bon déroulement de l’enquête.



Les protagonistes de la COLAS/BOUYGUES sont eux entendus en ce moment sur le territoire Métropolitain.

L’image de VINCI sera une fois de plus ternie par cette affaire éventuelle de corruption.



