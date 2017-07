Nouvelle plaque, extension du permis A2 : Les Motards de La Réunion se rassemblent ce samedi

Le 1er Juillet, la loi pour la mise en place de la plaque unique entre en vigueur. Les Motards de La Réunion ont décidé de mener un combat auprès de nos députés et du préfet de la Réunion en leur adressant un courrier demandant l’abrogation des derniers décrets et le réexamen des projets qui concernent les motards :



Nouvelle plaque en taille unique de 210/130

L’obligation de porter des gants de moto "homologués".

L'extension du permis A2.

La vignette Crit'Air et les zone à circulation restreinte.

La privatisation des radars mobiles.



Un rassemblement ce samedi 1er Juillet de 9h à 12h est ainsi prévu sur le parking de la préfecture de Saint-Denis.



Ce rassemblement aura pour but de montrer le désaccord des motards de La Réunion sur la nouvelle loi imposée le jour même, concernant la dimension unique des plaques d'immatriculation des motos.



Un courrier et une pétition seront transmis au nouveau préfet pour lui expliquer leur mécontentement envers "une politique qui ne cesse de pondre des lois plus ridicules les une des autres."