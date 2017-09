Nouvelle Politique du logement ou réformette ?

Baisser les Aides Personnalisées au Logement de 60€ mensuels, en obligeant les propriétaires à répercuter cette baisse sur les loyers : la mesure semble simple, avec un système de donnant-donnant avec les locataires en taxant les propriétaires et les bailleurs sociaux.

2 milliards d'économies prévus en 2018 !



Mais il existe quelques petits problèmes :

- comment compenser le manque à gagner des bailleurs? En gelant la rémunération du Livret A ou en allongeant la durée des prêts de la Caisse des Dépôts aux bailleurs sociaux. Ce n'est pas une compensation, c'est un miroir aux alouettes.

- en l'état actuel de l'économie, comment obliger des propriétaires à renoncer à environ 18 milliards d'euros sans obérer leur capacité d'investissements ?

- juridiquement, comment rendre possible la modification par la loi d'un contrat en cours entre un bailleur et un locataire ?



Le Gouvernement s'attaque à une citadelle en ne regardant pas la chose au plus près, zone par zone, secteur par secteur.

En effet, la majorité des APL va dans le secteur privé alors que l'effort n'est demandé qu'aux bailleurs sociaux.

En plus, c'est le système des APL qui couvre la totalité d'un loyer, rendant le loyer gratuit pour certains, qui doit faire l'objet d'une attention.

Enfin, au lieu de bloquer les loyers, pour ne pas avoir à augmenter les APL, le choix est de baisser les APL sans encadrer les logements particulièrement étudiants.



Avec cette politique du Logement, le Gouvernement surfe et ne va pas au fond des problèmes. Dommage car ce seront les plus fragiles qui vont trinquer !

