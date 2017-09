Nouvel acte de vandalisme au centre de réception de cannes à Beaufonds

Des actes de vandalisme ont visé les équipements du CTICS (Centre Technique Interprofessionnel de la Canne et du Sucre) à Beaufonds (Saint-Benoît). Le centre de réception de cannes sera fermé mercredi matin.



"Tereos Sucre Océan Indien constate qu’une nouvelle dégradation a eu lieu ce jour sur les installations du CTICS à Beaufonds. Ce nouvel acte de vandalisme est évidemment intolérable", indique Tereos dans un communiqué.



Une réunion du Bureau du CTICS doit avoir lieu afin d'apporter une "réponse appropriée à cette situation et rencontrer les membres du CHSCT du CTICS qui dénoncent les comportements inacceptables à l’encontre des personnels du Centre sur le site de Beaufonds."



Selon le CTICS, un groupe de planteurs a "sciemment décidé de détruire les couloirs permettant la bonne application du protocole et la juste mesure de la richesse."



Le centre technique indique par ailleurs : "Cet acte illégal est d‘autant moins excusable que la convention canne - signée en juillet dernier – prévoit expressément que tout différend se règle en première instance en CMU du bassin cannier concerné."



Dans le même temps, le CHCST (Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) du CTICS, constatant les pressions et les menaces exercées sur les agents du centre, demande une rencontre urgente avec les membres du bureau du CTICS.



Il souhaite qu'une solution soit trouvée afin de "garantir la sécurité et les conditions de travail du personnel dans l‘accomplissement de sa mission et de permettre un déroulement normal de la campagne sucrière. Dans cette attente, les salariés du CTICS ne reprendront pas leur poste."