Nouveau pont de la Rivière St-Denis : Le projet doit être soumis à une étude environnementale

Le projet de nouveau pont de la Rivière Saint-Denis, porté par la collectivité régionale, suit son cours. Après avoir reçu le mois dernier l'intégralité du dossier, la préfecture de La Réunion a publié sur son site un arrêté "de décision d'examen au cas par cas" en date du 28 août 2017" indiquant que le dossier devait être soumis à une étude environnementale.



Ce projet de nouveau pont de la Rivière Saint-Denis devrait être étudié à la Région en commission permanente fin septembre-début octobre.



Pour rappel, si la nécessité d'une évaluation environnementale est établie, il y a obligation réglementaire d'une enquête publique code de l'environnement (sauf pour certains types de projets et demandes d'autorisations listés à l'article R.123-1 II du code de l'environnement).



Ce projet de nouveau pont de la Rivière Saint-Denis, un des premiers aménagements de la future Nouvelle Entrée Ouest (NEO) de Saint-Denis, prévoit l’élargissement de la RN1 par la construction d’un nouveau pont mais également de l’élargissement de la RN1 de part et d’autre du pont. À ce titre, les carrefours RN1-RD41 seront réaménagés, tout comme la portion reliant la RN1 à la rue Lucien-Gasparin.



L’entrée du chef-lieu transformée



L’entrée du chef-lieu sera également transformée, depuis le pont jusqu’à la rue Jean-Chatel pour le raccordement du projet aux voies desservant le centre-ville.



L’aménagement de ce nouveau pont a plusieurs objectifs. Le premier d’entre eux est d’améliorer la circulation au niveau de l’entrée Ouest de la ville lors du rétrécissement de 2 voies à 1 voie au niveau de l’actuel pont, véritable goulot d’étranglement pour les automobilistes, principalement aux heures de pointe du matin.



Il prévoit également l’amélioration et la sécurisation de la circulation piétonne sur la zone du projet.



Des axes prioritaires pour les bus



Les transports en commun n’ont pas été oubliés puisque le nouveau pont de la Rivière Saint-Denis a été pensé pour leur permettre d’entrer et de sortir de Saint-Denis sur des axes prioritaires, mais également pour accueillir, à terme, un transport en commun guidé.



Les travaux sont prévus pour une durée de deux ans. La réalisation de ce projet se fera simultanément aux travaux de raccordement avec la NRL et de réaménagement du carrefour entre la RN1 et la RD41, mais aussi aux travaux de raccordement de la nouvelle infrastructure aux voies existantes et le réaménagement des carrefours côté centre-ville.