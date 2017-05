Nouveau gouvernement : Les réactions des élus réunionnais

Monsieur le Premier Ministre Edouard Philippe a composé un gouvernement de cohésion nationale.Certes c’est aux résultats que le travail sera évalué. Mais d’ores et déjà je tiens à saluer la volonté de favoriser le rassemblement des compétences au service de la nation en reléguant en arrière plan les appartenances politiques.



Ce gouvernement aura la tâche difficile de répondre à l’espoir d’une France meilleure pour tout un peuple aujourd’hui désabusé.

Gageons que la place accordée à la société civile, à l’image de l’arrivée de Nicolas Hulot, traduise bien le renouveau tant attendu.

Félicitons-nous de la nomination de François Bayrou et de Marielle De Sarnez. Leurs responsabilités au sein de ce gouvernement confortent cette réalité : le centre sait mettre ses compétences et ses valeurs humanistes au service de la France.

Je veux aussi saluer la nomination d’ Annick Girardin à la tête d’un ministère de plein exercice pour les Outre-mers. Je souhaite à la nouvelle ministre, que j’ai le plaisir de connaître, qu’elle soit celle qui retissera une relation nouvelle et fructueuse entre la France métropolitaine, La Réunion et les autres territoires ultra-marins.



Elle devrait engager, dès l’été, la mise en œuvre des assises de l’outre mer promise par le président de la république durant sa campagne. Je serai, avec les élus locaux et aux cotés de la population réunionnaise, pleinement partie prenante de cette concertation : nous devrons déboucher sur un vrai projet de dévelopement pour notre île fort d’un nouvel engagement de l’Etat.



- Nassimah Dindar, présidente du Conseil départemental

Suite à l’annonce de la composition du Gouvernement, j’adresse de nouveau mes félicitations à Edouard Philippe pour sa nomination en qualité de Premier Ministre.Je tiens tout particulièrement à saluer l’entrée au Gouvernement de Madame Annick Girardin au poste de Ministre des Outre-mer. Dans ses précédentes fonctions, Mme Girardin a toujours su faire preuve d’une grande écoute et d’une volonté de défendre les intérêts des outre-mer.Je lui souhaite plein succès dans cette mission.Le gouvernement Macron/Philippe a le profil de la politique annoncée par le Président de la République. Il fusionne en effet des partisans de la politique libérale menée en France depuis 10 ans. A quelques exceptions près, dont Nicolas Hulot dont on se demande bien ce qu'il est venu faire dans cette galère productiviste et nucléolâtre, les personnalités d'ouvertures viennent toutes de la sphère dirigeante des entreprises. Le MEDEF se frotte à l'avance les mains. Il se confirme bien que le projet de Macron est de droite et de droite. Les élections législatives de juin peuvent empêcher de l'appliquer. Ce sera l'objectif de la seule alternative républicaine : les 550 candidat-e-s de la France Insoumise emmené-e-s par Jean-Luc Mélenchon.La composition du gouvernement de la République française est désormais connue. Elle est notamment marquée par la diversité des sensibilités politiques qui y sont présentes. Je tiens à adresser mes félicitations à monsieur le Premier Ministre Edouard Philippe, aux membres du Gouvernement et tout particulièrement, à Madame Annick Girardin, Ministre de l’Outremer.Les défis que devra relever cet exécutif renouvelé sont considérables. Ils sont immenses dans les Outremer français, où la situation est d’une extrême gravité. Remédier aux problèmes structurels et à la crise profonde qui traversent ces territoires nécessite à la fois de dépasser les clivages partisans et de respecter les spécificités et l’identité des ultramarins, pour faire vivre les valeurs de la République.C’est dans cet esprit que France-Réunion- Avenir se positionnera la politique gouvernementale à La Réunion. Nous accompagnerons les initiatives favorables à La Réunion ; nous nous opposerons à toute mesure qui porterait atteinte à sa population, à son économie et à son avenir.Notre seul souci est de faire avancer La Réunion sur la voie du développement et d’améliorer les conditions de vie, le pouvoir d’achat et la sécurité des Réunionnaises et des Réunionnais. C’est cette cause que défendra à l’Assemblée nationale Jacquet Hoarau, qui porte les couleurs de France Réunion Avenir dans la 3 ème circonscription à l’élection législative du 11 juin prochain.