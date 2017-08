Nous savons (enfin) ce que faisait Nassimah Dindar au Maroc

"proposer aux jeunes Réunionnaises et Réunionnais un cursus audacieux et attractif à l’heure où l’ouverture au monde devient une des conditions parfois nécessaire à l’épanouissement personnel et à la réussite".

Dimanche dernier, Zinfos avait été le seul média réunionnais à avoir relevé que Nassimah Dindar avait assisté en tribune officielle à la finale du Trophée des Champions de football opposant le PSG à Monaco qui se déroulait à Tanger au Maroc.Interrogé le jour même, le service de presse du Département -que nous félicitons au passage de nous avoir répondu un dimanche- nous avait déclaré ne pas être au courant de ce déplacement mais qu'il allait se renseigner. Un peu plus tard, l'explication tombait : La présidente du Département était en visite officielle dans le cadre de "la politique de coopération décentralisée" de la collectivité. Et de nous promettre un communiqué officiel pour le lendemain.Ce communiqué n'est jamais arrivé. Par contre, Nassimah Dindar a publié mardi un long post sur sa page Facebook, avec deux photos, dans lequel elle essaie -difficilement- de justifier son déplacement.A l'écouter, ce déplacement officiel (dans lequel elle était accompagnée de Marc Paoli, son conseiller technique rattaché à la Coopération, et de Olivier Moutin, son chef de Cabinet) avait pour objectif deConcrètement, à l'écouter, il s'agit d'envoyer au Maroc des jeunes Réunionnais bénéficiant d'un Contrat Unique d'Insertion (CUI) à l'issue duquel, "fort (sic) de l’expérience acquise par l’échange des savoirs, les jeunes Réunionnaises et Réunionnais pourront bénéficier de débouchés professionnels pérennes et s’inscrire dans la dynamique de développement économique que connait le Royaume du Maroc actuellement".Combien de jeunes Réunionnais pourront profiter de cette filière? Nul ne le sait. Tout juste Marc Paoli concède-t-il à annoncer que "plusieurs jeunes Réunionnais bénéficieront de cette chance"...Quand on connait la difficulté que rencontrent déjà les collectivités concernées à faire aboutir les projets de coopération avec les pays de la zone océan Indien pourtant proches de nous, et quand on prend en compte l'annonce par le gouvernement d'une baisse drastique du nombre de contrats aidés, on se demande véritablement quel avenir pourrait être réservé à cette filière avec le Maroc ! A condition bien sûr qu'elle voie le jour...Le communiqué nous apprend aussi que ce déplacement officiel fait suite à une "invitation de sa Majesté le Roi du Maroc, Mohamed VI, rencontré lors des Assises de la Francophonie qui se sont déroulées à Madagascar il y a quelques mois". Le fait qu'il se soit produit juste au moment de la finale du Trophée des Champions ne relève, bien sûr, que du simple hasard...