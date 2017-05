Nous rejoignons Re-Unir

Jean-Paul ROBIN

Ex candidat investi sur la 7ème circonscription

Ex conseiller national de DLF



Michèle BARA

Ex candidate investie sur la 2ème circonscription



Alexandre ROS

Ex candidat investi sur la 3ème circonscription



Valérie DAMBREVILLE

Ex candidate investie sur la 4ème circonscription

En cohérence avec la décision d'Hugues MAILLOT de démissionner de ses fonctions de secrétaire départemental et de délégué national de Debout la France, en désaccord avec les manœuvres de Nicolas DUPONT-AIGNAN, nous avons décidé de retirer nos candidatures des circonscriptions où nous avions été investis par Debout la France.Dans le même temps, nous contribuerons à fonder Ré-Unir en tant que nouvelle force politique de rassemblement ni système, ni extrêmes. Ré-Unir, c'est unir autour des valeurs de la République et des valeurs de La Réunion.Dans cette perspective, nous participerons activement à la campagne d'Hugues MAILLOT dans la 1ère circonscription, afin de conduire sa candidature vers la victoire.