Nous avons testé l'Airbus A350 entre Gillot et Orly : Pari gagné pour Frenchblue

Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité de tester un nouvel avion. Et quel avion : le dernier joyau d'Airbus, l'A350-900 XWB, une merveille technologique de dernière génération. Nous avons donc été ravis d'accepter l'invitation de Frenchblue de tester leur toute dernière acquisition à l'occasion du vol inaugural entre la Réunion et Orly. Rendez-vous à Gillot à 20h30 pour un décollage à 23h30.



Frenchblue est la première compagnie française à mettre un A350 en service. Autant dire que nous avions hâte de le tester et le moins que l'on puisse dire, c'est que nous n'avons pas été déçus.



Une petite présentation technique tout d'abord : L'A350 comporte 53 % de fibre de carbone, un matériau ultra-léger et plus résistant, ainsi que du titane et de l'aluminium moderne. Moins de poids signifie moins de consommation de carburant et moins de CO2 rejeté dans l'atmosphère. L'A350 consomme entre 20 et 30% de moins que les avions d'ancienne génération comme le Boeing 777 et autant que le Boeing 787, mais en offrant un rayon d'action bien supérieur de 14.350km contre seulement 11.900 pour son concurrent américain.



Ce qui frappe en pénétrant à l'intérieur de la cabine, c'est la hauteur sous plafond. Impressionnante ! Le fuselage de l'A350 est extra-large et même les hublots sont plus grands.



Mais là n'est pas l'essentiel. Ce qui frappe le plus dès que le pilote met les gaz pour décoller, c'est... le silence ! Les ingénieurs d'Airbus ont réalisé des miracles. Au point de surprendre les passagers. En vol, on est tout étonné d'entendre les conversations de passagers situés 3 ou 4 sièges derrière, ou les claquements de portes des compartiments techniques manipulés par l'équipage pour préparer le petit déjeuner.



Autre révolution, la pression dans la cabine. Du fait de la coque en carbone, plus résistante, Airbus a pu abaisser la pression à l'intérieur de la carlingue. Ca n'a l'air de rien, mais c'est essentiel pour un vol long-courrier car on voyage dans une atmosphère quasi-normale, avec en plus une toute nouvelle climatisation. Or la qualité du système d'air conditionné détermine le niveau de fatigue du passager. On est tout surpris, en débarquant à Orly, de découvrir qu'on est en forme et absolument pas fatigué !



J'ai eu la chance de voyager en classe "Premium", ce qui a sans doute aussi joué. Les sièges ne paient pas de mine au premier abord, mais ils sont au final aussi confortables et aussi reposants que ceux des classes intermédiaires de la concurrence. Nous attendrons de voyager en classe "Economique", lors d'un prochain vol, pour vous faire part de nos sensations.



Cette nuit, le vol inaugural dans le sens Gillot/Orly était quasiment complet, une première victoire pour Frenchblue qui a fait un gros pari en remplaçant ses A330 par des A350 de plus grande capacité. L'A350, dans sa version densifiée pour le low cost, pourra emporter 411 passagers, dont 376 en classe "Economique".



A noter que les 411 sièges de l'Airbus A350-900 de French Blue sont équipés de prises PC et USB et que la wifi est disponible à bord en contrepartie d'un supplément.



Dès son entrée en fonction, avec ses A330, Frenchblue a déjà pris 15% de parts de marché sur la ligne de la Réunion. Nul doute que l'arrivée de ce premier A350, et d'un second l'année prochaine, devrait lui permettre d'améliorer encore cette performance...







