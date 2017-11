A la Une ... Nouloutou fait la révolution : Un parking aéroport gratuit ou à 5€ par jour [Publi video] Le concept est totalement novateur et devrait ravir les nombreux voyageurs amenés à s'envoler au départ de Gillot. La dynamique start-up Nouloutou lance deux nouveaux produits qui vont permettre à ceux qui partent de réaliser de substantielles économies.





Deux formules s'offrent aux voyageurs... La première est une offre parking classique mais à seulement 5€/jour ,soit jusqu'à 85% moins cher qu'un parking classique.



Le deuxième concept est novateur à La Réunion comme l'explique Badis Aggoune, le président de Nouloutou Réunion, le premier site de location de particuliers et professionnels à La Réunion. Le voyageur dépose son véhicule dans le parking, et accepte que son véhicule soit loué pendant son absence. Nouloutou s'occupe de tout et notamment de faire assurer en tous risques le véhicule par son partenaire la MAIF. A chaque location, le vacancier touchera 50% du montant de la location. A titre d'exemple, une Clio en parking gratuit formule location, en haute saison peut rapporter jusqu'à 600€/mois à son propriétaire.



Dans les deux cas une navette Nouloutou est mise à disposition des voyageurs pour les emmener à leur vol à Gillot et viendra les récupérer à leur arrivée.



Pour bénéficier des services de Nouloutou, tout se fait sur le web,

La clé de cet ingénieux système se situe dans les hauteurs de Sainte-Marie à moins de 7 minutes de l'aéroport. Le Village Bienvenue abrite dès ce samedi l'immense parking surveillé de Nouloutou : 300 places proposées à des prix plus que compétitifs, et ce dès le premier jour. Le parking est équipé de 5 caméras de sécurité, 5 détecteurs de mouvement et d'une alarme anti-intrusion. en quelques clicks sur www.nouloutou.re

