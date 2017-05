"Noudé ou", le nouveau clip de Yaelle Trulès

C'est l'histoire d'une rencontre, celle de deux jeunes femmes réunionnaises talentueuses et passionnées, dont les univers se croisent et se font écho.



"Noudé ou" est un morceau à la mélodie douce et entrainante au texte en créole, porté par la voix suave et pétillante de Yaelle Trulès, artiste touche à tout, chanteuse et actrice, à l'énergie débordante et communicatrice. Le séga élégant et frais aux sonorités jazzy, composé par Meddy Gerville, raconte l'histoire d'une femme qui fantasme la vie qu'elle pourrait avoir avec un homme qu'elle croise tous les matins, sans oser l'aborder.



Yaelle Trulès souhaitait un clip joyeux et décalé, et l'univers de Béryl Coutat, coloré et positif, lui semblait idéal pour illustrer sa chanson. La chanteuse a laissé carte blanche à la réalisatrice, dans une confiance teintée d'admiration. "Fais-moi rêver", lui dit-elle, lorsqu'elle lui confie le projet de clip.



Les deux jeunes femmes se sont rencontrées sur le tournage des "îles d'en face", série humoristique de France Ô, puis retrouvées sur "CUT", dans lequel elles jouent toutes deux. Une amitié artistique est née, leurs visions du monde, positives et pleines d'espoir se rejoignent, et l'envie de travailler ensemble s'impose immédiatement, dans une certaine idée de la création. "L'artiste maudit, ce n'est pas mon truc, on n'est pas obligé de créer dans la souffrance. Notre désir est de met' en l'air, d'additionner les énergies, de s'éclater artistiquement. On aime faire des choses grand public, transmettre du positif.", dit Yaelle, sous le regard approbateur de Béryl.



40 personnes ont travaillé sur le tournage



Béryl coutat ne tarit pas d'éloges sur la chanteuse dont elle apprécie le travail et la personnalité charmante : "Yaelle est extrêmement solaire, elle fait les choses entièrement et se donne à fond. C'est une personne généreuse, son énergie est comme un remède à la morosité. Elle est d'un naturel expressif et intéressant, une vraie source d'inspiration."