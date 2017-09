"Nou't tout dan la mer": Des centaines de personnes rassemblées, malgré l'interdiction

Malgré l'arrêté d'interdiction de la commune de Saint-Paul, la manifestation est en train de se dérouler ce dimanche, aux Roches Noires, à l'initiative d'Ocean Prévention Réunion.Après plusieurs incertitudes, la mise à l'eau des manifestants a finalement été confirmée par les organisateurs, qui appellent cependant à la discipline. "Le respect des règles est une condition déterminante de la réussite de cette action" peut-on lire sur le dispositif d'organisation mis en place.Les manifestants vont donc se mettre à l'eau de 10h15 à 11h ce dimanche matin.Ce rassemblement, baptisé "Nou't tout dan la mer", est selon les organisateurs "une grande célébration de notre attachement profond à l'océan sur le principe de tout le monde à l'eau, à la nage ou avec une planche".Dans leur appel lancé sur Facebook, ils demandaient à "tous les pêcheurs" de "venir avec leurs filets, leurs fusils, leurs bateaux pour assurer la sécurité des citoyens réunionnais"."Non à une interdiction qui dure depuis plus de quatre ans et qui bafoue les principes de liberté et d'égalité", clament-ils.Pour rappel, la préfecture et le préfet avaient tenté ce vendredi de rappeler à l'ordre les organisateurs , soulignant les risques graves d'un rassemblement non-encadré.